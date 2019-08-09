Sigaraya zam geldi! Herkes Alo 171'i aramaya başladı

Sigaraya zam geldi! Herkes Alo 171'i aramaya başladı

Sigara Bırakma Danışma Hattı olan Alo 171 son günlerde çok sayıda sigara bırakma başvurusu almaya başladı.

Sigaraya zam geldi! Herkes Alo 171'i aramaya başladı - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde sigaraya gelen zam sonrasında 2010 yılında kurulan Alo 171, bugüne kadar kuruma yapılan en yoğun başvuruyu yaşıyor.

16
Sigaraya zam geldi! Herkes Alo 171'i aramaya başladı - Sayfa 2

Sigaraya gelen zam üzerine tek bir sigaranın fiyatı bazı markalar için 1 TL'ye kadar yaklaşınca, tiryakiler çareyi Alo 171'de aradı.

26
Sigaraya zam geldi! Herkes Alo 171'i aramaya başladı - Sayfa 3

Tarihi başvuruda kurumun telefonları kilitlendi. Çalışan personeller, sigaraya gelen zamlardan sonra gelen telefonlara neredeyse yetişemediklerini belirtti.

36
Sigaraya zam geldi! Herkes Alo 171'i aramaya başladı - Sayfa 4

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları teşvik edip destek olan, tavsiyelerde bulunan hattı arayanlar, kendilerine en yakın sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor.

46