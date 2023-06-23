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Sıfır otomobillere yeni zamlar geldi Emre Özpeynirci oranları duyurdu

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Sıfır otomobillere yeni zamlar geldi Emre Özpeynirci oranları duyurdu

Araç fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Seçim sonrası kurdaki artışlar otomobil fiyatlarının zamlanmasına neden oluyor. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni zamları Twitter hesabından duyurdu.

Sıfır otomobillere yeni zamlar geldi Emre Özpeynirci oranları duyurdu

Döviz kurundaki artışla birlikte sıfır araba fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Seçim sonrası gelen zam dalgası bugün de sürdü. Dünkü faiz artışından sonra dolar ve euro kurundaki artış araba fiyatlarına anında zam olarak yansıdı. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yeni zamları duyurdu.

16
Sıfır otomobillere yeni zamlar geldi Emre Özpeynirci oranları duyurdu

VW Amarok, Caddy, Caddy Cargo %2

26
Sıfır otomobillere yeni zamlar geldi Emre Özpeynirci oranları duyurdu

Nissan Juke, Qashqai, X-Trail %4,1

36
Sıfır otomobillere yeni zamlar geldi Emre Özpeynirci oranları duyurdu

Isuzu D-Max %11

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