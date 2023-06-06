Şiddetli yağış sonrası çay taştı! Samsun'da köprüler trafiğe kapatıldı okullar tatil edildi
SAMSUN'da dün olduğu gibi bugün de sağanak yağış etkili oluyor. İlçede durum fena... Terme ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı.Mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçe içindeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı. İlçedeki birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
İlçe merkezine bağlı bazı mahallelerdeki derelerin de debisi yükseldi. İlçede su kesintisi yapıldı.
Okullar tatil edildi
Samsun'un Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.