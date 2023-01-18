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Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu! Metro seferleri iptal oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu! Metro seferleri iptal oldu

 BURSA’da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro seferleri ise aksadı.

Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu! Metro seferleri iptal oldu

Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgar 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. 

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Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu! Metro seferleri iptal oldu

Düşen çatı, metroda bulunan enerji hatlarına zarar verdi. Arabayağatı-Kestel istikameti seferleri iptal oldu. Binlerce vatandaş Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüslerle taşındı.

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Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu! Metro seferleri iptal oldu
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Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu! Metro seferleri iptal oldu
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