Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu! Metro seferleri iptal oldu
İhlas Haber Ajansı
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BURSA’da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro seferleri ise aksadı.
Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgar 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü.
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Düşen çatı, metroda bulunan enerji hatlarına zarar verdi. Arabayağatı-Kestel istikameti seferleri iptal oldu. Binlerce vatandaş Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüslerle taşındı.
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