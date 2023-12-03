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Şiddetli fırtına, sağanak yağış, yıldırım... Yarın için birçok kentte alarm verildi

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Şiddetli fırtına, sağanak yağış, yıldırım... Yarın için birçok kentte alarm verildi

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Şiddetli fırtına, sağanak yağış, yıldırım... Yarın için birçok kentte alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 

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Şiddetli fırtına, sağanak yağış, yıldırım... Yarın için birçok kentte alarm verildi

Buna göre; ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Şiddetli fırtına, sağanak yağış, yıldırım... Yarın için birçok kentte alarm verildi

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Şiddetli fırtına, sağanak yağış, yıldırım... Yarın için birçok kentte alarm verildi

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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