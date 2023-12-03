Şiddetli fırtına, sağanak yağış, yıldırım... Yarın için birçok kentte alarm verildi

Buna göre; ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.