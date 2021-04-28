Şiddeti işkenceyi itiraf etti şarkıcı Yeliz Özcan Deniz'le olay aşkını da anlattı
Şarkıcı Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katıldı. Yeliz, Özcan Deniz'le aşkını anlattı evliliklerinde şiddet gördüğünü itiraf etti.
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan artık ünlü bir Youtuber oldu. YouTube'da birbirinden çok izlenen programlara imza atan Çağlayan'ın Dur Bi' Dinle adlı programına ise son olarak şarkıcı Yeliz katıldı.
Özel hayatından ve müzik hayatından bahseden Yeliz, itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Özcan Deniz'le büyük aşk yaşadıklarını da söyledi. Şarkıcılık kariyerinde yakın arkadaşı Nilüfer'in büyük katkısının olduğunu söyleyen Yeliz, kazandığı ilk parayla da ne yaptığı şu şekilde anlattı:
"Kazandığım ilk parayla Aşiyan Mezarlığı'ndan yer aldım. Babaannemi kaybetmiştim küçükken... Biz de doğma büyüme Bebekliyiz. Babaannem de Aşiyan'da gömülü.''
''Yahya Kemal Beyatlı'nın yanında şahane bir mezarlığım var. Kimsenin aklına gelmez ama doğru bir şey yapmışım herhalde.''