Özel hayatından ve müzik hayatından bahseden Yeliz, itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Özcan Deniz'le büyük aşk yaşadıklarını da söyledi. Şarkıcılık kariyerinde yakın arkadaşı Nilüfer'in büyük katkısının olduğunu söyleyen Yeliz, kazandığı ilk parayla da ne yaptığı şu şekilde anlattı: