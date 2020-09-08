Şiddet uygulayıp mağdurum diyen Ozan Güven Deniz Bulutsuz'la uzlaşamadı

Neler olmuştu?: Geçtiğimiz aylarda Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet magazin gündemine bomba gibi düştü, Güven'in hayranları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddet yüzünden ne hale geldiğini de dava dilekçesine ekleyerek ifade verdi. Bulutsuz ifadesinde Güven tarafından bir saatten fazla şiddet gördüğünü söyledi.