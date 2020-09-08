Şiddet uygulayıp mağdurum diyen Ozan Güven Deniz Bulutsuz'la uzlaşamadı
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada, kendisinin darp edildiğini söylemesi üzerine açılan dosya için uzlaşma sağlanamadı.
Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Oyuncu Güven’in, Bulutsuz'un kendisine saldırdığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ise savcılık, Bulutsuz’un eyleminin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermişti.
Güven’in müşteki olduğu dosyada Bulutsuz ile Güven’in uzlaşamadığı öğrenildi. Tarafların uzlaşma sağlayamadığı soruşturmaya ilişkin cumhuriyet savcısının Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.
Neler olmuştu?: Geçtiğimiz aylarda Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet magazin gündemine bomba gibi düştü, Güven'in hayranları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddet yüzünden ne hale geldiğini de dava dilekçesine ekleyerek ifade verdi. Bulutsuz ifadesinde Güven tarafından bir saatten fazla şiddet gördüğünü söyledi.