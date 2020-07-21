Sıcaklık rekoru! Meteoroloji o illeri uyardı daha fena olacak!
DİYARBAKIR, Elazığ, Antalya, İzmir... Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası bunaltmaya devam ediyor. Bugün birçok ilde sıcaklık rekor kırdı. Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterirken, Elazığ da ise sıcaklık 48 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri şimdi de Afrika sıcağının kapıda olduğunu söyledi. İşte yurtta son durum...
Son dönemlerin en sıcak gününün yaşandığı Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar evlerine çekilirken çocuklar da koronavirüs salgınını dinlemeyip Anzele suyuna koştu.
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Çocuklar burada kendilerini serin suya bırakırken, dışarıda bulunan az sayıda vatandaş da sur dipleri ve gölgelik alanı tercih etti.
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58 yaşındaki vatandaş Mahmut Tokalı ise sıcak havalarda çok fazla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek "Böyle bir sıcaklığa ilk kez şahit oluyorum. Serinlemek için ağaçlık alanları tercih ediyorum" dedi.
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