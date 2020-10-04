Sıcaklık 35 dereceye çıktı! Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yurdun batı ve iç kesimlerinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı. Turizm kenti Antalya'da da bugün hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaştı.