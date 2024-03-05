Sıcaklık 10 derece birden sert düşüyor! 16 il MGM'nin sarı kodlu listesinde
Türkiye genelinde sıcaklıklar uzun bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. MGM tarafından yeni gün ve devamı için açıklanan hava tahmin raporunda ise 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunularak yurt genelinde sıcaklıkların 10 derece düşeceği ifade edildi.
Uzun bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar çarşambadan itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini belirterek, "Mart ayı adeta kapıdan baktıracak." ifadelerini kullandı. 16 kent için de sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Yağışların kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.