Sıcaklık 10 derece birden sert düşüyor! 16 il MGM'nin sarı kodlu listesinde

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini belirterek, "Mart ayı adeta kapıdan baktıracak." ifadelerini kullandı. 16 kent için de sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Yağışların kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.