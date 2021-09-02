Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor: Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, İnebolu ile Sinop arası kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.