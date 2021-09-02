Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor: Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Eylül hava durumu değerlendirmesine göre birçok il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken bazı illerde sarı ve turuncu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısı geldi. Yapılan günlük hava tahminlerinde Meteoroloji günlük hava tahmininde de bölge bölge uyarılarda bulundu.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, İnebolu ile Sinop arası kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.