Sıcak hava asfaltı eritti! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı asıl o gün kavrulacağız

Mayıs ayının son haftası itibari ile kavurucu sıcaklar bir anda bastırdı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan Denizli-Antalya kara yolundaki Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinin de bulunduğu bölgelerde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.