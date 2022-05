Sıcak hava asfaltı eritti! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı asıl o gün kavrulacağız

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarına dikkat çekti. Şen şu ifadeleri kullandı:

-Hafta sonu İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Urfa, Batman da sıcaklıklar 35 dereceyi aşıyor. İstanbul'da Pazar günü gölgede termometre 32-33 C, hissedilen sıcaklık 36-37 C. İzmir de termometre 37 C hissedilen sıcaklık 39-40 C. Aşırı sıcaklarda doğal afet sayılıyor dikkat edelim