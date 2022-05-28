Sıcak hava asfaltı eritti! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı asıl o gün kavrulacağız
Kavurucu sıcaklar tüm yurtta etkili olmaya devam ederken Denizli'den gelen son haber şaşkına çevirdi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 34 dereceye yükseldiği kentte, hissedilir nem oranı yüzde 23'e ulaştı. Sıcak hava nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi. Öte yandan yurtta sıcaklıklar artmaya devam edecek.
Mayıs ayının son haftası itibari ile kavurucu sıcaklar bir anda bastırdı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan Denizli-Antalya kara yolundaki Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinin de bulunduğu bölgelerde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.
Yayalar da karşıdan karşıya geçerken yürümekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için erime görülen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarına dikkat çekti. Şen şu ifadeleri kullandı:
-Hafta sonu İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Urfa, Batman da sıcaklıklar 35 dereceyi aşıyor. İstanbul'da Pazar günü gölgede termometre 32-33 C, hissedilen sıcaklık 36-37 C. İzmir de termometre 37 C hissedilen sıcaklık 39-40 C. Aşırı sıcaklarda doğal afet sayılıyor dikkat edelim
-Güneşin en dik haliyle geldiği ve sıcaklığın en yüksek olduğu 10:00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğu kadar güneşe maruz kalınmamalıdır. Kapalı mekanlarda bulunmak gerekir.