Sıcak çarpması öldürüyor! İşte yaz güneşinden korunma yolları

Yaz sıcakları iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Vücudumuzun yaşamını idame ettirebilmesi için 36,5 ile 37 derece arasında vücut sıcaklığını tutması gereklidir. Bu ısının dengede kalması için vücudumuzda beynimiz, cildimiz ve damarlarımız koordineli olarak çalışmaktadır. az aylarında hava sıcaklığının fazla yükselmesi ile vücudumuz aşırı bir dış ısıya maruz kalmaktadır. Bu da çeşitli tehlikelere yol açmaktadır.