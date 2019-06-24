Sıcak çarpması öldürüyor! İşte yaz güneşinden korunma yolları
Sıcak çarpmasının baş ağrısı, bulantı, kusma ve bilinç kaybı gibi belirtiler verdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, "Sıcak çarpması ileri safhalarda ölüme bile yol açabilmektedir" dedi.
Yaz sıcakları iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Vücudumuzun yaşamını idame ettirebilmesi için 36,5 ile 37 derece arasında vücut sıcaklığını tutması gereklidir. Bu ısının dengede kalması için vücudumuzda beynimiz, cildimiz ve damarlarımız koordineli olarak çalışmaktadır. az aylarında hava sıcaklığının fazla yükselmesi ile vücudumuz aşırı bir dış ısıya maruz kalmaktadır. Bu da çeşitli tehlikelere yol açmaktadır.
Dışarıdan gelen ısı ile vücut sıcaklığının artması ve düşürülememesi sonucu meydana gelen tabloya sıcak çarpması denir. Yaz aylarında hava ısısının normalden fazla olması, nem oranının yüksek olması ve hava şartlarına uygun olmayan kıyafet seçimi ve normalden fazla efor sarf etmenin sıcak çarpmasına yol açtığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, şu şekilde konuştu;
5 yaş altında çocuklar-65 yaş üzeri erişkinler
“Sıcak çarpması geliştiğinde vücudumuzun iç ısısı artmış ve su kaybı meydana gelmiştir. Baş ağrısı, baş dönmesi, kramplar, yüzde kızarıklık, bulantı, kusma ve bilinç kaybı gibi bulgularla seyreden sıcak çarpması ileri safhalarda ölüme bile yol açabilmektedir. 5 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üzeri erişkinler, kalp damar hastaları, böbrek hastaları, şeker hastaları ve kronik bronşit hastaları sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmalıdırlar”
Sıcak çarpmasından korunma yolları nelerdir?
Sıcak çarpmasından korunmak için güneş ışınlarının yere dik vurduğu 11 ile 15 saatleri arası dışarı çıkmamak gereklidir. Ayrıca dışarı çıktığımızda güneşten korunacağımız güneş gözlüğü, şapka şemsiye gibi kıyafetleri kullanmamız bizi sıcak çarpmasına karşı koruyacaktır.