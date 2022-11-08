Sibirya'dan geliyor! Uzmanı söyledi tarih değişti bakın kar ne zaman yağacak?
Kasım ayı yaz günlerini aratmıyor. Ama güneşli günler uzun sürmeyecek. Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta itibari ile düşmesi bekleniyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, kar yağışı için de tarih verdi.
"Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihleri değişti. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. " diyen Bozkurt, hava durumuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Kasım ayının 14’ü veya 15’i gibi Sibirya dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediklerini dile getiren Dr. Bozyurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:
-Sibirya’dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye’de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek.
- Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek. Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.