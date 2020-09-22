Sibirya'da 2500 yıllık mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı
Rusya’da Novosibirsk Devlet Üniversitesi’nden arkeologlar Sibirya’nın güneyinde 2 bin 500 yıl önce öldüğü düşünülen savaş aletleri ile birlikte gömülen bir çiftin mezarını ortaya çıkardı.
Sibirya'da eski bir savaşçı çiftin 2500 yıllık mezarı bulundu. Novosibirsk Devlet Üniversitesi’nden arkeologlar, çiftin 30'lu yaşlarında öldüğüne ve bir bebek ile yaşlı bir hizmetçi kadınla birlikte gömüldüğüne inandıklarını açıkladı. Bununla birlikte uzmanlar, dört kişinin muhtemelen aynı enfeksiyona yenik düştüğünü ve hizmetkarın öbür dünyada aileye bakmak için yanlarına gömüldüğünü söyledi. Araştırmacılar, ailede ani ölüme neden olabilecek fiziksel bir yaralanma bulgusuna rastlamadıklarını, ancak konu ile ilgili daha fazla araştırma yapacaklarını açıkladı.
Diğer taraftan arkeologlar savaşçı çiftin, özellikle de kadın savaşçının, modern Rusya bölgesinde 2 bin 200 yıl öncesine kadar yaşayan kayıp İskit medeniyetinin kanıtı olabileceğini açıkladı. Araştırmacılar, söz konusu kadının erkekle aynı silahlarla gömüldüğünü ve bunun İskitler dışındaki bölgede yer alan antik medeniyetler için sıradışı olduğunu belirtti.
Kadının savaş baltası var: Günümüze ulaşan bölgedeki diğer mezarlıklarda genellikle kadın savaşçıların yay ve oklarla ya da uzun menzilli silahlarla gömüldüğü görüldü. Ancak yeni ortaya çıkarılan mezardaki kadın, uzun saplı bir silah, balta ve kısa bir kılıçla birlikte bulundu. Araştırmacılar, bu silahların göğüs göğüse dövüş için uygun olduğunu ve bu farkın İskit kültürünün bir göstergesi olduğunu açıkladı. Novosibirsk Devlet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başkanı Dr. Oleg Mitko, “Etkileyici bir silah setimiz var. Pek tipik olmayan bir kadın mezarında yakın dövüş silahları bulduk. Kadının savaş baltası vardı, bu yüzden ön cephede savaştığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kırık tarak ve seramik kap: İki dişi kırık olan yaşlı kadının, öldüğünde muhtemelen 60'lı yaşlarında olduğu ve ve çiftin ayaklarının altında kıvrılmış bir pozisyonda gömüldüğü belirtildi. Kadının eşyaları sarasında sadece kırık bir tarak ve küçük bir seramik kap bulundu, bu da kişisel servetinin çok az olduğunu ve muhtemelen çiftin hizmetkarı olduğunu düşündürüyor. Çocuğun kalıntılarının ise, muhtemelen kemirgenlerin yemesi nedeniyle mezarın her tarafına dağılmış halde bulunduğu açıklandı.