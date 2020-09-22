Sibirya'da 2500 yıllık mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı

Kadının savaş baltası var: Günümüze ulaşan bölgedeki diğer mezarlıklarda genellikle kadın savaşçıların yay ve oklarla ya da uzun menzilli silahlarla gömüldüğü görüldü. Ancak yeni ortaya çıkarılan mezardaki kadın, uzun saplı bir silah, balta ve kısa bir kılıçla birlikte bulundu. Araştırmacılar, bu silahların göğüs göğüse dövüş için uygun olduğunu ve bu farkın İskit kültürünün bir göstergesi olduğunu açıkladı. Novosibirsk Devlet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başkanı Dr. Oleg Mitko, “Etkileyici bir silah setimiz var. Pek tipik olmayan bir kadın mezarında yakın dövüş silahları bulduk. Kadının savaş baltası vardı, bu yüzden ön cephede savaştığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.