Sibirya soğuklarının esir aldığı Doğu Anadolu'da hayat dondu! Arabaları battaniyeye sardılar
AĞRI ve Kars'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 20 derecelerin altına kadar düştü. Vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarındaki pompalar ve elektronik cihazlar ile araçlarına battaniye, halı ve branda örterek soğuğa karşı önlem almaya çalışıyor. Kimi de araçlarında sabaha kadar klima çalıştırıyor.
Doğu Anadolu bölgesinde Sibirya soğukları fırtınası esiyor. Geçen hafta içi kar yağışı ile birlikte bölgede etkisini artıran soğuk hava, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, koronavirüs pandemisi nedeni ile alınan tedbirler kapsamında hafta sonunu evlerinde geçirirken araçlarını battaniye, halı ve branda ile soğuktan korumaya çalışıyor.
Ağrı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, pompa ve elektronik cihazları soğuk havadan korumak için battaniyelerle sardı. Soğuklarda, 24 saat boyunca istasyondaki cihazları battaniye sararak korumaya çalıştıklarını belirten Dinçer Oğlu şöyle konuştu:
"Hava çok soğuk olduğundan dolayı pompalara battaniye sardık. Memleketimize kış ve soğuk hava geri geldi. Soğuk hava nedeni ile pompalar donuyor. Bizde donmaya karşı battaniye sararak önlem almaya çalışıyoruz."
Kentte etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aşırı soğuklardan donarak çalışmayan araçlar, araç sahiplerini çeşitli önlemler almaya zorluyor.