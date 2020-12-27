Sibirya soğuklarının esir aldığı Doğu Anadolu'da hayat dondu! Arabaları battaniyeye sardılar

Doğu Anadolu bölgesinde Sibirya soğukları fırtınası esiyor. Geçen hafta içi kar yağışı ile birlikte bölgede etkisini artıran soğuk hava, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, koronavirüs pandemisi nedeni ile alınan tedbirler kapsamında hafta sonunu evlerinde geçirirken araçlarını battaniye, halı ve branda ile soğuktan korumaya çalışıyor.