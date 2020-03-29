Siber dolandırıcılar korona virüsü fırsat bildi! WhatsApp Gold tehlikesine dikkat

WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar ile WhatsApp'ın Gold versiyonuna geçiş yapılarak çok daha avantajlı bir şekilde uygulamayı kullanılabileceği belirtilirken bu mesajdaki linklere tıklayan kişiler uygulamayı indirerek tamamen savunmasız bir hale geliyor.