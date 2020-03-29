Siber dolandırıcılar korona virüsü fırsat bildi! WhatsApp Gold tehlikesine dikkat
Sosyal medya devi Facebook bünyesinde bulunan Messenger ve WhatsApp gibi sesli ve videolu arama hizmetlerindeki trafiğin iki katından fazlaya çıktığını belirtiyor. Bu durum ise siber dolandırıcıların saldırılarına yol açtığı belirtildi.
WhatsApp gibi çok kullanılan uygulamalar üzerinden kullanıcılara çeşitli konularda mesajlar atılarak tuzak kuran dolandırıcılar bir kez daha iş başında. Siber dolandırıcılar evden çalışanların insanların sayısının çoğalması sonrası dolandırıcıların merceğine girdi.
TechRadar’da yer alan habere göre, corona virüs salgını sonrası pek çok kişinin evden çalışmayı kolaylaştıran videolu görüşmeye imkan veren uygulamalara yönelmeye başlaması siber dolandırıcıları harekete geçirdi ve yeni hedefleri oldu.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve kendisini daha üstün bir sürüm gibi tanıtan "WhatsApp Gold” yeniden ortaya çıkmış durumda.
WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar ile WhatsApp'ın Gold versiyonuna geçiş yapılarak çok daha avantajlı bir şekilde uygulamayı kullanılabileceği belirtilirken bu mesajdaki linklere tıklayan kişiler uygulamayı indirerek tamamen savunmasız bir hale geliyor.