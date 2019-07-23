Sibel Tüzün 'İstanbul'un yarısıyla yatmış' diyen eski eşini affetmedi!

Eski eşi Ender Balcı, Sibel Tüzün hakkında "İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine şarkıcı Tüzün, eski eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Tüzün, eski eşinden şikayetçi oldu.