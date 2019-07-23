Sibel Tüzün 'İstanbul'un yarısıyla yatmış' diyen eski eşini affetmedi!
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, ''İstanbul'un yarısıyla yatmış'' diyen eski eşi Ender Balcı'yı affetmedi. Tüzün, Balcı'yı şikayet etti ve mahkemelik oldular.
Şarkıcı Sibel Tüzün, 2016 yılında boşandığı eski eşi Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. Eski eşler, nafaka davasında da karşıya gelmiş ve ikilinin arasındaki yargı süreci devam ederken Balcı'dan gelen skandal bir ortalığı karıştırmıştı.
Eski eşi Ender Balcı, Sibel Tüzün hakkında "İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine şarkıcı Tüzün, eski eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Tüzün, eski eşinden şikayetçi oldu.
İfadesi alınan Balcı, hakaret kastı olmadığını söyledi. Dosya uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Tüzün, eski eşiyle uzlaşmadı.
Hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Balcı, mahkemede "Bana attığı mesaja cevap verdim, hakaret etmedim" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.