Sibel Can-Emir Sarıgül aşkından görüntüler çıktı Buket Aydın ne yapacak?
Sibel Can ve Emir Sarıgül teknede bir araya geldikleri görüntülerin ardından aylar sonra dün akşam Bebek’te balıkçıda görüntülendi. İkilinin birliktelikleri bir kez daha belgelendi. Sosyal medyada ne çok konuşulan ise Buket Aydın'ın tepkisinin ne olacağı...
Sosyal medya Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün yemek yerken çekilmiş görüntülerini konuşuyor... Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu iş adamı Emir Sarıgül ile aşk yaşayan şarkıcı Sibel Can, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Bir dargın bir barışık ikili ünlü bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Sosyal medyada bugörüntülerle beraber en çok konuşulan detay ise ünlü sunucu Buket Aydın'ın bu görüntülere vereceği tepki...
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile iş adamı Emir Sarıgül, 6 yıldır gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor. Geçen yaz ilk kez Bodrum tatilinde görüntülenen çift aylar sonra yeniden kameralara yakalandı.
TV100'ün aktardığı görüntülerde; Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti.
İŞTE EMİR SARIGÜL VE SİBEL CAN'IN GİZLİ AŞKININ BELGELENDİĞİ O GÖRÜNTÜLER
Arkadaşlarıyla buluşan çift yemek yedi.