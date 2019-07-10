Show TV'ye dava açan Deli Mi Ne rekor tazminat kazandı

Deli Mi Ne? kanalı açtığı davayı kazandıklarını Youtube üzerinden bir video paylaşarak olan biteni en ince ayrıntısına kadar duyurdu. Davayı açmadan önce önlerine engellerin çıktığı belirten Fester Abdü, ilk önce uzlaşmak için TV kanalı ile görüşmeye gittiğini söyledi.