Show TV'nin yeni dizisi başlıyor Kadro fena

"Yıllardır hayal ettiğim bir karakter"

Daha önce, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi seri filmler için de kamera karşısına geçen Aslıhan Güner, yeni dizisinde canlandıracağı rolüyle ilgili şunları söyledi: "Yıldız rolü için banateklif geldiğinde ve karakter anlatıldığında hemen senaryoyu görmek istedim.