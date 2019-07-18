Show TV'nin yeni dizisi başlıyor Kadro fena
Asi, Her Şey Yolunda Merkez, Kehribar, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda oynadığı rollerle Orta Doğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Aslıhan Güner, Ağustos ayında yeni dizisi 'Kuzey Yıldızı'nın çekimlerine başlıyor.
Yeni dizi Kuzey Yıldızı, süreç Film yapımcılığında, Ersoy Güler yönetmenliğinde, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile başrolü paylaşıyor. Güner, 'Kuzey Yıldızı'nda güçlü, çalışkan ve inatçı bir yapıda olan 'Yıldız' karakterini canlandıracak
Komedi ve dramın iç içe işleneceği yapımda, Yıldız'ın 20 yıl boyunca kalbine gömdüğü 'Kuzey' ile yollarının yeniden kesişmesiyle yaşanacak eğlenceli ve duygusal bir hikaye seyirciye sunulacak.
"Yıllardır hayal ettiğim bir karakter"
Daha önce, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi seri filmler için de kamera karşısına geçen Aslıhan Güner, yeni dizisinde canlandıracağı rolüyle ilgili şunları söyledi: "Yıldız rolü için banateklif geldiğinde ve karakter anlatıldığında hemen senaryoyu görmek istedim.
Çekimleri Ordu'da yapılacak dizi için Aslıhan Güner, her gün iki saat şive çalışıyor. Dizide Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'ye Toygan Avanoğlu, Zeynep Kankonde, Uğur Demirpehlivan ve Aslıhan Kapanşahin eşlik ediyor.