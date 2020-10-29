Show TV'nin iddialı dizisinden şoke eden final kararı reyting kurbanı oldu
Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Yeni sezonda tutunamayan iddialı yapımlar bir bir final kararı alıyor.
Televizyonda kanallar arasındaki reyting rekabeti kıyasıya devam ediyor. Yeni sezonda eski ve iddialı yapımlarla baş edemeyen bazı diziler ise teker teker yayından kaldırılıyor. Son zamanlarda üst üste gelen final haberlerine bir yenisi bu kez Show TV'den geldi.
Show TV'de yayınlanan ve başrolünde Tolgahan Sayışman'ın oynadığı Şeref Sözü dizisi ekranlara veda ediyor. Show TV'nin Tims&B imzalı projesi Şeref Sözü için karar verildi.
Cevdet Mercan'ın yönettiği Eda Tezcan'ın ise kaleme aldığı proje dev prodüksiyonuyla dikkat çekmişti. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik'i buluşturan dizi düşük reytinglerinden dolayı 4. bölümde ekrana veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sabah ekibe gönderilen 5. bölüm senaryosunun ise çekilmeyeceği öğrenildi.