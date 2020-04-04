Show TV'de Zahide Yetiş'le yayın yapan Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüs oldu
Show TV ekranlarında yayımlanan Zahide Yetiş'in programına sıklıkla katılan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Zahide Yetiş de programına korona sebebiyle ara verdi.
Ünlü sunucu Zahide Yetiş ile yaptığı canlı yayınlarda adını sıklıkla duyuran Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özyaral, koronavirüs test sonucunun belli olduğunu söyledi.
Sosyal medyadan paylaştığı bir video ile haberi duyuran Oğuz Özyaral, paylaşımının altına şu notu düştü:
"Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 tanısı konulmuştur. Tedavi süreci devam etmekte olup kamuoyu tüm gelişmelerden adım adım bilgilendirilecektir."''
Geçtiğimiz günlerde Zahide Yetiş'in canlı yayınına telefonla bağlanan Oğuz Özyaral, "Canım Zahide'm her şey hep beraberdik. Çok ciddi bir ateş yükselmesi ve terleme olunca çok huylandım ve hastaneye gittim." demişti.
Zahide Yetiş programını bu yüzden mi bitirdi?
Show TV'de her sabah program yapan Zahide Yetiş bu hafta aldığı kararla programını sonlandırdı. Zahide Yetiş koronavirüs sebebiyle yayına ara verdiklerini duyurdu. Ünlü sunucunun bu kararı olmasında yayın konuğu olan Oğuz Özyaral'ın korona olmasının etkili olduğu söyleniyor.