Show TV'de Zahide Yetiş'le yayın yapan Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüs oldu

Geçtiğimiz günlerde Zahide Yetiş'in canlı yayınına telefonla bağlanan Oğuz Özyaral, "Canım Zahide'm her şey hep beraberdik. Çok ciddi bir ateş yükselmesi ve terleme olunca çok huylandım ve hastaneye gittim." demişti.

İşte Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın paylaştığı video