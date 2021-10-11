Show TV'de Kuruluş Osman paniği Sadakatsiz'de senaryo değişiyor
Dizi savaşları yeni sezonun başlaması ile ekranlarda alevlendi. Ard arda başlayan yeni yapımlar seyirciyi elinde tutmak için yarışırken özellikle çarşamba akşamları televizyonlarda gizli bir rekabet var. ATV'nin göz bebeği Kuruluş Osman yeni sezona başladı, Sadakatsiz'de işler karıştı
Reyting savaşı yeni sezonda iddialı dizilerin ard arda başlaması ile iyice kızıştı. Bir yanda yeni başlayan diziler bir yanda ise en çok izlenen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluştu. En çok izlenen ve ses getiren dizilerin ekran sahibi ATV ise reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 2. sezonunun ilk bölümünü seyircinin beğenisine sundu.
Özellikle çarşamba akşamları ekranlarda tam bir reyting savaşı yaşanıyor. Kanal D'nin ses getiren dizisi Sadakatsiz ve Kuruluş Osman'ın başlaması ile ekranlar şenlendi.
Yeni sezonun iki bölümü yayınlanan Sadakatsiz geçtiğimiz hafta gününün birincisi olmuştu. Fakat bu hafta Kuruluş Osman'ın yeniden ekranlara dönmesi ise işler karıştı. Reyting ateşini harlayan dizi, Kuruluş Osman yayınlandığı ilk haftadan ATV'nin yüzünü güldürürken Kanal D'yi düşündürdü.
İlk haftasından bütün gruplarda birinci olan Kuruluş Osman, zirveye alışık olan Kanal D'nin Sadakatsiz'ini ikinci sıraya geriletti. BBC yapımı olan Doctor Foster’dan uyarlanan Sadakatsiz, orijinal dizinin bile üzerine çıktı fakat Kuruluş Osman engeline takıldı.