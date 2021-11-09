SHOW TV Üç Kuruş son bölümünde tokat gibi 'Roman' sahnesi
SHOW TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş 2. bölümünde, Romanlara karşı toplumda var olan önyargılı yaklaşımlara tokat gibi bir cevap niteliğinde sahneye verildi. "İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla yola çıkan dizinin son bölümündeki o sahne sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
SHOW TV'nin yeni sezon yapımları arasında daha ilk bölümleriyle oldukça dikkat çeken Üç Kuruş dizisinin son bölümünde Romanların hayatına ilişkin toplumda kemikleşmiş olumsuz kalıpların ve önyargıların yıkılması gerektiğine yönelik mesaj niteliğinde bir sahneye yer verildi. Bu sahne sosyal medyada oldukça dikkat çekti ve defalarca paylaşıldı.
Romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne seriyor
Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı ana karakter Kartal, Üç Kurul dizisinin son bölümünde romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne seriyor. Dizi genel olarak bugüne kadar çekilmiş ve yayınlanmış 'Romanların hayatı'nı konu alan dizilerin aksine, Romanların 'eğlence'den ibaret bir hayatı olduğu, hırsızlıkla-yankesicilikle geçindikleri gibi olumsuz ve yanıltıcı genellemeleri yıkma amacı taşıyor. Kartal karakteri de dizinin bu felsefesini daha 2'nci bölümden gözler önüne sererek, çok dikkat çeken bir konuşma yaparak ortaya koyuyor.
"İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?"
"İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla duyurulan dizinin yeni bölümündeki ilk sahnede Roman çete lideri Kartal'ın mahalledeki seri cinayetleri çözmeye çalışan Efe'ye yaptığı konuşma dikkat çekti.
İşte son bölümde Kartal karakterinin Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak; çok dikkat çeken ve internette defalarca paylaşılan o sözleri: