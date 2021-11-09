SHOW TV Üç Kuruş son bölümünde tokat gibi 'Roman' sahnesi

Romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne seriyor

Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı ana karakter Kartal, Üç Kurul dizisinin son bölümünde romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne seriyor. Dizi genel olarak bugüne kadar çekilmiş ve yayınlanmış 'Romanların hayatı'nı konu alan dizilerin aksine, Romanların 'eğlence'den ibaret bir hayatı olduğu, hırsızlıkla-yankesicilikle geçindikleri gibi olumsuz ve yanıltıcı genellemeleri yıkma amacı taşıyor. Kartal karakteri de dizinin bu felsefesini daha 2'nci bölümden gözler önüne sererek, çok dikkat çeken bir konuşma yaparak ortaya koyuyor.