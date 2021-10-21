Show Tv Üç Kuruş dizisinin çekildiği 'Çıngıraklı Mahallesi' nerede? Romanlara dair 'ince' mesaj

Ve sonunda beklenen dizi Üç Kuruş başlıyor. Çukur dizisinin final yapması sonrasında heyecanla beklenen yapımlardan birisi olan Üç Kuruş’un oyuncu kadrosu belli oldu. Çekimleri halen devam eden dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmezken Çıngıraklı Mahallesi şimdiden herkesin odak noktası haline geldi.