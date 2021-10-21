Show Tv Üç Kuruş dizisinin çekildiği 'Çıngıraklı Mahallesi' nerede? Romanlara dair 'ince' mesaj
SHOW TV yeni sezonda ekranlara gelecek olan ve daha yayınlanmadan sosyal medyada çok ses getiren Üç Kuruş,'un tanıtımı Çukur dizisinin final bölümünde yayınlandı. İzleyenlerden olumlu tepkiler alan Üç Kuruş dizisi Roman Mahallesi olan Çıngıraklı'da geçecek. Peki bu mahalle gerçekte var mı? İşte yanıtı...
Show TV ekranlarında Ay Yapım imzalı yeni sezon dizilerinden Üç Kuruş büyük bir dikkat çekecek. Çukur dizisinin final bölümünde yayınlanan tanıtımda izleyenlerden olumlu tepkiler alan Üç Kuruş dizisi Roman Mahallesi olan Çıngıraklı da geçecek.
Ve sonunda beklenen dizi Üç Kuruş başlıyor. Çukur dizisinin final yapması sonrasında heyecanla beklenen yapımlardan birisi olan Üç Kuruş’un oyuncu kadrosu belli oldu. Çekimleri halen devam eden dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmezken Çıngıraklı Mahallesi şimdiden herkesin odak noktası haline geldi.
Son derece renkli görüntülere sahne olan Üç Kuruş dizisinin tanıtım fragmanı kimi izleyenler tarafından beğenilirken kimilerinin de tepkilerine sebebiyet verdi. Renkli kostümlerin yanı sıra dansları ve müzikleri ile Roman Mahallesi Çıngıraklı’daki hayatı gözler önüne seren dizinin ilk bölümünün ne zaman başlayacağı sorgulanır oldu.
İnce mesaj: Tüm Romanlar darbukacı, çiçekçi, yankesici değildir!
Tanıtımdaki sahnelerde tarih boyunca ezilen Romanların dünyasına farklı bir bakış açısı getirildiği ve tanıtımda yer alan söz konusu sahnesinde bir kadın doktorun olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Buradaki asıl mesela ise Romanların sadece darbukacı, çiçekçi, yankesici, falcı olmadığına vurgu yapılması ilgi gördü.