Show TV sunucusu Ece Üner fena patladı! Olay Şaban Vatan yorumu
Show TV sunucusu Ece Üner, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında çıkan akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi kararına canlı yayında isyan etti.
Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rabia Naz Vatan'ın ölümünün üzerindeki sır perdesi bir türlü aralanamadı. 11 yaşındaki Vatan'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı iddiaları gündeme gelirken mahkemeden baba Şaban Vatan için çok konuşulacak bir karar çıktı.
Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızı için adalet arayan Şaban Vatan'ın kardeşi Muhammet Vatan'ın "kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı" yönündeki ifadesine dayanarak, akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi. Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ise mahkemenin Şaban Vatan kararına canlı yayında isyan etti.
Haberi sunduktan sonra bir değerlendirmede bulunan ünlü sunucu, "Şunu anlıyoruz; birinin hakkını aramak için delirmiş olması gerekiyor, öyle mi? Aklımızı kaçırtanlar bizi deli olmakla suçluyor. Burada bir terslik var. Böylesi tersliklere katlanabilmek için zaten aklı olan bir zahmet delirsin." ifadelerini kullandı.
Başsavcılıktan Şaban Vatan Açıklaması: Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Şaban Vatan hakkında verilen 'gözlem altına alınma' kararının, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgisi bulunmadığını bildirmiş ve yapılan açıklamada şu ifadelere yer vermişti;