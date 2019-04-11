Show TV sunucusu Ece Üner fena patladı! Olay Şaban Vatan yorumu

Haberi sunduktan sonra bir değerlendirmede bulunan ünlü sunucu, "Şunu anlıyoruz; birinin hakkını aramak için delirmiş olması gerekiyor, öyle mi? Aklımızı kaçırtanlar bizi deli olmakla suçluyor. Burada bir terslik var. Böylesi tersliklere katlanabilmek için zaten aklı olan bir zahmet delirsin." ifadelerini kullandı.