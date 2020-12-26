Show TV Ramo setini jandarma bastı ortalık fena karıştı ihbar edildiler
Show TV Ramo dizisinin setinde çekimler yapıldığı esnada jandarmaya ihbar gitti. Çekimin yapıldığı fabrikanın sahibi ve jandarma seti bastı.
Başrollerini Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in paylaştığı Ramo'nun aksiyon sahnesi çekimi için kiralanan su fabrikasında izinsiz çekim yapıldığı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Şile'ye gelen set ekibi hazırlıklarının ardından bölüm çekimine başladı. Çekilecek sahne, aksiyon sahnesi olduğu için fabrikanın çevresinde patlamalar meydana geldi.
Sabah'ın haberine göre, çevredeki vatandaşlar seslerden rahatsız olunca fabrika sahibi Süleyman Ü.'yü arayıp durumu anlattı. Herhangi bir çekimden haberdar olmadığını ve kimseyle anlaşma yapmadığını söyleyen mülk sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu.
Şikayet üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, set ekibine mülk sahibinin çekimden haberi olmadığını, haklarında şikayet olduğunu anlatarak ifadelerini almak istedi.