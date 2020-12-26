Show TV Ramo setini jandarma bastı ortalık fena karıştı ihbar edildiler

Sabah'ın haberine göre, çevredeki vatandaşlar seslerden rahatsız olunca fabrika sahibi Süleyman Ü.'yü arayıp durumu anlattı. Herhangi bir çekimden haberdar olmadığını ve kimseyle anlaşma yapmadığını söyleyen mülk sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu.