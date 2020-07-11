Show TV Ramo dizisinde şaşırtan ayrılık ünlü isimler artık dizide yer almayacak

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı Ramo'ya 10. bölümde katılan güzel oyuncu Ekin Türkmen, senaryo değişikliğinden dolayı diziden ayrıldı.