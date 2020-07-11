Show TV Ramo dizisinde şaşırtan ayrılık ünlü isimler artık dizide yer almayacak
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'İn başrollerini paylaştığı Ramo dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. İkinci sezonun bir diğer değişiklikleri de belli oldu.
Yayımlandığı ilk günden beri Show TV ekranlarının sevilen dizisi haline gelen Ramo dizisi, ikinci sezonla beraber bambaşka bir diziye dönüştü denebilir. İkinci sezon için çekimler başlayacakken radikal kararlar alındı.
Ağustos ayında çekimlerin başlayacağı dizinin hikayesi artık Adana’da değil İstanbul’da sürecek. Dizinin 2. sezonu öncesinde hikayede büyük bir değişim yaşandı.
BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı Ramo'ya 10. bölümde katılan güzel oyuncu Ekin Türkmen, senaryo değişikliğinden dolayı diziden ayrıldı.
Ayrıca Görkem Sevindik, Hakan Salınmış, Cemre Baysel, İdil Fırat, İlhan Şen gibi isimlerin de diziden ayrıldıkları sosyal medyada dilden dile dolanıyor.