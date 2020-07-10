Show TV Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti gerilim yükseldi
Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin'de gergin anlar yaşandı. Bülent Ersoy, "Ne haliniz varsa görün" diyerek stüdyoyu terk etti.
Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'ün jüri üyeliklerini yaptığı Kuaförüm Sensin'de final günü yaklaştıkça yaşanan stres ortamı oldukça gerilime doğru gidiyor. Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu, ne yapacağını şaşırdı.
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Düşük puanlar önce Aytekin ve Dilek arasında tartışma yarattı. Dilek’in kötü puanlardan kendisini sorumlu tutması Aytekin’i kızdırdı, ikili arasında sert atışmalar yaşandı.
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Ali ve Ece arasında da ipler kopma noktasına geldi. Ece çabaları karşısında Ali’nin rahat tavırlarından rahatsız olduğunu söyleyince ikili arasında da kriz çıktı.
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Gün sonunda puanların açıklanmasıyla kriz daha da büyüdü. Çıkan tartışmalara dayanamayan Diva Bülent Ersoy kapanışı beklemeden stüdyoyu terk etti.
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