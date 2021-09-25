SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme'de Türkiye'yi sarsan Dilek Albayrak olayı
SHOW TV Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Dilek Albayrak'ın hikayesi izleyiciyi hem şoke etti hem de ekran başına kilitledi. 12 yaşından bu yana öz ailesi tarafından satılan Dilek'i tüm köy istismar etmiş...
SHOW TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına başvuran Dilek'in hikayesi Türkiye'yi hayrete düşürdü. Ailesi tarafından mağdur edilen Dilek, evlendikten sonra kurtulacağını sandı ancak yanıldı. Dilek'in inanılmaz hikayesi ve başına gelenler ekran başındaki herkesi şoke etti. 12 yaşından bu yana madde bağımlısı ailesi tarafından tüm köye, genç yaşlı demeden herkese para karşılığı pazarlandığını anlatan Dilek program boyunca göz yaşlarını tutamadı. Dilek, evlenip bu zulümden kurtulacağını sandığını ancak her şeyin evlendikten sonra daha da karmaşıklaştığını ifade etti.
"Beni de kardeşimi de onların (ailemin) elinden kurtarın"
Dilek Albayrak'ın itirafları izleyicinin yüreğini yaktı. 12 yaşından beri ailesi tarafından cinsel istismara uğradığını ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia edilen Dilek Albayrak, programa eşi Bahattin Albayrak ile katıldı. Dilek, Didem Arslan Yılmaz'a "Beni de kardeşimi de onların (ailemin) elinden kurtarın" diye haykırdı!
Türkiye'yi şoke eden cinsel istismar zinciri!
Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına, Gaziantep Gürpınar köyünden başvuran Dilek Albayrak’ın programa konuk oldu. Canlı yayına eşi ile birlikte gelen Albayrak'ın ailesi hakkında anlattıkları ise ülkeyi adeta şoke etti. 12 yaşından bu yana, kendileri de uyuşturucu kullanan ailesi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve madde verildikten kendinden geçtiği için haberi olmadan pazarlandığını, kendisine cinsel istismarda bulunan kişilerin arasında 70 yaşındaki köylü komşularının bile olduğunu ifade etti. Dilek'in bu ifadeleri hem sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı hem de ekranları başındaki izleyenleri şoke etti.
Zaman zaman inşaat malzemesi için, kimi gün ise bir kilo balık için satmışlar!
Dilek ve eşi Bahattin, korkunç ailenin Dilek'i zaman zaman inşaat malzemesi için, zaman zaman ise bir kilo balık için bile sattığını öne sürünce başta Didem Arslan Yılmaz olmak üzere tüm stüdyo şoke oldu!
İŞTE SKANDAL ZİNCİRİNİN YAYINLANDIĞI O PROGRAM VİDEOSU-DİLEK ALBAYRAK 12 YAŞINDAN BERİ AİLESİ TARAFINDAN SATILDIĞINI PROGRAMDA İTİRAF ETTİ