Show Tv Didem Arslan'da 'karım dayım dedi sevgilisi çıktı' olayında flaş iddia!
SHOW TV Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de günlerdir filmleri aratmayan bir konu işleniyor. Mersin'de yaşayan İsa Güzel karısı Kadriye'nin 'dayım' diye tanıttığı sevgilisiyle, kendisini her akşam uyuttuğunu iddia etti. Son programda İsa ve Kadriye yüzleşti ve stüdyoda ipler gerildi.
SHOW TV Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında geçtiğimiz günlerde işlenmeye başlayan bir konu sosyal medyaya ve hatta ana haber bültenlerine bile taşındı! Mersin'de yaşayan İsa Güzel şahıs, karısı Kadriye Güzel'in 'sevgilisini 'dayım' diye tanıtıp evlerine soktuklarını ve her akşam çay-kahvesine konulan ilaçla uyutarak beraber olduklarını iddia etti. Son canlı yayında ise Kadriye Güzel kayınvalidesi ve kayınpederi ile, eltileri ile
İsa Güzel ise eşinin kız kardeşi ile yüzleşti ve stüdyoda konu birden bambaşka bir boyuta ulaştı. Kadriye ve kız kardeşi Gülcan, İsa Güzel'i 'öz teyzeleri ile birlikte olmakla' suçladı. Sunucu Didem Arslan Yılmaz bile konunun ve iddiaların boyutu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...
Didem Arslan'la Vazgeçme'de dizi ve filmleri aratmayan bir aldatma öyküsü ekranlara getirildi. İsa Güzel isimli bir şahıs, eşi Kadriye'nin 'dayısı' olarak tanıttığı adamla bir olup, çayına kahvesine uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde başbaşa kaldıklarını iddia edince hem stüdyodakiler hem de Didem Arslan şoke oldu.
Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı. Kahvesine ilaç atılarak uyutulduğunu iddia eden İsa isimli şahıs, eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta baş başa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti.