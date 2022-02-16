SHOW TV Baba dizisi ilk bölümde 'Emin Saruhanlı' Haluk Bilginer'den efsane performans dua sahnesi ağlattı

SHOW TV'de ilk bölümü dün akşam yayınlanan Baba dizisinde başrolü genç oyuncu Tolga Sarıtaş ile paylaşan, Türk sinemasının efsane ismi Haluk Bilginer, dizinin adıyla müstesna 'Baba' rolüyle izleyiciden alkış topladı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, dün akşam 1. bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Uzun süredir sinema ve dijital platformlardaki dizi projelerinde yer alan Haluk Bilginer, yıllar sonra ilk kez bir televizyon dizisinde boy gösteriyor. Dizinin başlangıcındaki yemek duası sahnesiyle Twitter'ı sallayan Haluk Bilginer için izleyiciler 'Çok özlemişiz' yorumları yaptı.