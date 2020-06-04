Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner isyan etti! 'At imzanı rahatla'
Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendi ismiyle açılan sahte hesaplara isyan etti.
Show TV'nin başarılı Ana Haber spikeri Ece Üner, zaman zaman yalnızca haber aralarındaki yorumlarıyla değil sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarıyla gündeme damga vuruyor. Her fırsatta da sosyal medyada yalnızca Twitter'da var olduğunu dile getiren Üner, bu kez isyan etti.
Ece Üner, sosyal medyada ismini kullanarak sahte hesaplar açıldığını söyledi. Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Üner, ismini kullanarak sosyal medyada paylaşım yapan hesapları paylaşarak isyan etti.
Ece Üner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Benim ismimi ve cismimi kullanmak suretiyle kendi yüksek fikirlerini paylaşan, @EceUner32 ve daha nice nice sahte hesaplar sayenizde oturdum arpacık kumrusu gibi düşünüyorum ve soruyorum sizlere, nedendi? At kendi imzanı rahatla."
Peki, Ece Üner kimdir?
Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk’te genel müdürlük yapan Dinç Üner’in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.