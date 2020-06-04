Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner isyan etti! 'At imzanı rahatla'

Show TV'nin başarılı Ana Haber spikeri Ece Üner, zaman zaman yalnızca haber aralarındaki yorumlarıyla değil sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarıyla gündeme damga vuruyor. Her fırsatta da sosyal medyada yalnızca Twitter'da var olduğunu dile getiren Üner, bu kez isyan etti.