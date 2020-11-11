Show TV Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü 5 saatlik makyajla bambaşka biri oldu
İlk bölümü geçtiğimiz hafta Show TV’de ekranlara gelmeye başlayan Alev Alev’in 2. bölümüne Hazar Ergüçlü’nün değişimi şaşırtacak. Ergüçlü’nün yangındaki yanıkları için tam 5 saatlik makyaj yapıldığı belirtildi.
Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de izleyiciyle buluştu. Alev Alev’in ilk bölümüne yangın sahnesi damga vurdu. Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi.
Dizinin hem Türkiye’de hem de dünyada uzun süre TT’de kalan ilk bölümünün ardından bu hafta yayınlanacak bölümde Hazar Ergüçlü’nün değişimi şaşırtacak.
Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.
Dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde ise Hazar Ergüçlü’nün karakteri yaşadığı değişimle çok konuşulacak.