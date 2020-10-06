Show TV Alev Alev dizisinden yeni fragman yayınlandı! İşte Alev Alev oyuncuları ve konusu

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Alev Alev’in ikinci fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımında çarpıcı sahneler dikkat çekti. Demet Evgar'ın yaşadıkları izleyiciyi derinden etkilerken, sarnıçtan yükselen alevler herkesi korkutuyor. Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in yangın karşısında yaşadığı şok ise diziye olan merakı arttırıyor.