Show TV Alev Alev dizisinden yeni fragman yayınlandı! İşte Alev Alev oyuncuları ve konusu
Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Show TV’de ekranlara gelecek, Ay Yapım imzalı yeni dizisi Alev Alev'in 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı.
Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Alev Alev’in ikinci fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımında çarpıcı sahneler dikkat çekti. Demet Evgar'ın yaşadıkları izleyiciyi derinden etkilerken, sarnıçtan yükselen alevler herkesi korkutuyor. Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in yangın karşısında yaşadığı şok ise diziye olan merakı arttırıyor.
Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Alev Alev'in yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlenirken, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor.
Dizinin oyuncuları
Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.
Dizinin konusu
Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre.