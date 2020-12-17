Sharon Stone Instagram hesabında Mevlana'nın sözlerine yer verdi babasını andı
ABD'nin ünlü yıldızlarından Sharon Stone, babasının 11'inci ölüm yıldönümünde Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.
Instagram hesabında 2.4 milyon takipçisi bulunan ünlü isim Sharon Stone, kanser nedeniyle hayatını kaybeden babasını andı. Stone'un, siyah bir zemin üzerinde İngilizce olarak Mevlana'nın sözlerine yer vermesi dikkat çekti.
Paylaşımına “Tutulsun istiyorsan aç ellerini - Rumi” yazan Stone kaybettiği babasına Mevlana’nın sözüyle gönderme yaptı. Altına da “Kalbimde bir mum yaktı Joseph Stone. Beni dürüst kılan sensin” notunu düştü.
Sharon Stone'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. Birçok takipçisi, ünlü yıldızın, babasını her gün gururlandırdığını belirtti.
Paylaşıma, Mevlana'yı öven ve onun dizelerinin evrenselliğini anlatan yorumlar da yapıldı.