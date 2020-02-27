Shameless dizisinin Fiona'sı Emmy Rossum'un değişimi şok etti
Bir döneme damga vuran Shameless dizisindeki Fiona karakteriyle gönüllere taht kuran Emmy Rossum, yeni rolü için bambaşka bir hale büründü.
Gallagher Ailesi'ni konu alan yabancı dizi Shameless bir dönemin en çok izlenen uzun soluklu yapımı oldu. Dizide en büyük çocuk olan Fiona Gallagher karakterine hayat veren Emmy Rossum ise dizideki başarılı performansıyla herkesin beğenisini topladı.
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Shameless dizisinin final yapması, Rossum hayranlarını yaralasa da güzel oyuncu şimdilerde bambaşka bir rol ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amerikalı ikonik şarkıcı Angelyne’i canlandıracak olan Rossum'un yeni hali ise şaşırttı.
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Shameless dizisinde paspal haliyle görmeye alıştığımız Emmy Rossum, önceki gün yeni dizisi ‘Angelyne’nin setinde objektiflere takıldı.
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33 yaşındaki oyuncu, çekimleri Hollywood’da devam eden yapımdaki renkli karakteriyle neredeyse tanınmaz haldeydi.
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