Shakira ve Jennifer Lopez'in olay danslarına şikayet yağdı!
ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un devre arasında Jennifer Lopez ve Shakira yaptıkları danslarıyla Latin rüzgarı estirmişti. İkilinin sahne şovuna şikayet yağdığı ortaya çıktı.
ABD'de Super Bowl'un devre arasında yaptıkları Latin dansıyla fırtınalar estiren dünyaca ünlü ikili Shakira ve Jennifer Lopez'in sahne şovları damga vurmuştu. Çok konuşulan olay dans sonrası birçok izleyici tarafından şikayet yağdığı ortaya çıktı.
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Federal İletişim Komisyonu, 1300'ün üzerinde seyirci tarafından şovun içeriği nedeniyle şikayet yağmuruna tutuldu. Şikayetler özellikle de çocuk sahibi aileler tarafından geldi.
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Bu aileler, Jennifer Lopez ve Shakira'nın sahne şovunun, çocukların da izlediği bir programda ekrana geldiğini belirtti.
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Aileler, göbek dansları, direk dansları gibi ayrıntılar nedeniyle çocuklarının yetişkin şovuna maruz kaldığını ileri sürdü.
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