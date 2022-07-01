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Shakira İspanya'da yeni aşka yelken açtı! İhanetin acısı çabuk unutuldu

Shakira İspanya'da yeni aşka yelken açtı! İhanetin acısı çabuk unutuldu

12 yıllık ilişkisini futbolcu sevgilisi Gerard Pique'nin ihaneti ile sonlandıran Ünlü şarkıcı Shakira yeni aşkıyla İspanya'da sörf yaparken görüntülendi. İhanetin acısını hızlı unutan taze bekar Shakira'ın yeni aşkıyla yüzü gülüyor.

Shakira İspanya'da yeni aşka yelken açtı! İhanetin acısı çabuk unutuldu

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile olan 12 yıllık ilişkisini futbolcunun ihaneti ile sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira salı günü oğlu Milan ve yakışıklı bir arkadaşı ile İspanya'da görüntülendi.

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Shakira İspanya'da yeni aşka yelken açtı! İhanetin acısı çabuk unutuldu

Gerard Pique ile birlikteliğinden olan oğlu Milan ile İspanya'ya sörf yapmaya giden Shakira'nın mutluluğu dikkat çekti. 

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Shakira İspanya'da yeni aşka yelken açtı! İhanetin acısı çabuk unutuldu

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı uzun buklelerini ıslak dalgalarla şekillendirirken siyah ve kırmızı bir dalgıç giysisiyle iddialı vücudunu sergiledi.

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Shakira İspanya'da yeni aşka yelken açtı! İhanetin acısı çabuk unutuldu

Shakira, sörf tahtasında oturup arkadaşlarıyla ve dalgalar arasında sörf yapmak arasında iri yarı gizemli bir adamla sohbet ederken gülümsemeden duramadı.

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