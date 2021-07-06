Shakira bile kaynanasından dertli: Hayattaki en büyük hatam o!

Kaynanadan yana dertli olmayan var mı? Dünyaca ünlü yıldız Shakira da kaynanadan dert yananlar kervanına katıldı. Ama baştan söyleyelim. Onun derdi biraz farklı. Kaynanasına bozuk atmasının sebebi küt kestirdiği saçları... 2012’de Fransa’da katıldığı davet öncesinde ünlü yıldız saçlarını küt kestirmişti. O halini hatırlatan Shakira, “Hayatımın hatasıydı. Kaynanama ‘Bir daha senden hiçbir güzellik tavsiyesi almayacağım’ demiştim” dedi.