Shakira bile kaynanasından dertli: Hayattaki en büyük hatam o!
LÜBNAN asıllı 44 yaşındaki şarkıcı Shakira, en büyük imaj hatasının kayınvalidesinin suçu olduğunu açıkladı.
Kaynanadan yana dertli olmayan var mı? Dünyaca ünlü yıldız Shakira da kaynanadan dert yananlar kervanına katıldı. Ama baştan söyleyelim. Onun derdi biraz farklı. Kaynanasına bozuk atmasının sebebi küt kestirdiği saçları... 2012’de Fransa’da katıldığı davet öncesinde ünlü yıldız saçlarını küt kestirmişti. O halini hatırlatan Shakira, “Hayatımın hatasıydı. Kaynanama ‘Bir daha senden hiçbir güzellik tavsiyesi almayacağım’ demiştim” dedi.
Futbolcu Gerard Pique ile evli olan Shakira'nın bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Ünlü sanatçı Shakira yakışıklılığı ile bilinen Gerard Pique ile 2011 yılında evlendi. Ayda 5.8 milyon euro kazanan Gerard Pique ile Shakira'nın Sasha ve Milan isminde 2 çocukları var.
Shakira 145 şarkısının haklarını sattı : Öte yandan Shakira, salgında konser geliri bittiği için şarkılarının haklarını yatırım şirketine satan sanatçıların arasına katıldı. Sanatçı, 145 şarkılık müzik kataloğunu müzik yatırım şirketine sattı.
Kolombiyalı ses sanatçısı Shakira, koronavirüs krizinin konser kazançlarını ortadan kaldırmasıyla birlikte 145 şarkısının haklarını Londra’daki Hipgnosis Songs Fund adlı müzik yatırım şirketine satan en son sanatçı oldu.