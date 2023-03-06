SGK önünde metrelerce EYT kuyruğu!
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu.Antalya'da 2 günde 18 bin 631 kişi emeklilik dilekçesi verildi.
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Küçükçekmece’de, Antaya'da ve Van'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde metrelerce kuyruk oluştu.
Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EYT'den yaralanma hakkı kazananlar sabah saatlerinden itibaren başvuru işlemlerini yaptırmak için SGK'nin yolunu tuttu. İşte Van, Antalya ve İstanbul'dan gelen son görüntüler...