Sezon finali yapmaya hazırlanan Yasak Elma'ya bakın hangi ünlü oyuncu sürpriz konuk oluyor!

Yıldız kıskançlık krizi sonrası kendisini Ender ve Çağatay’la aynı arabada bulur. Doğan’ın Çağatay’ı yok etme planı işler ancak arabada bu kez Ender’in yanı sıra Yıldız da vardır. Frenleri tutmayan araç uçurumdan aşağıya yuvarlanır. Peki bu 3 kişiden kim ya da kimler hayatta kalacak?