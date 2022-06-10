Sezon finali yapmaya hazırlanan Yasak Elma'ya bakın hangi ünlü oyuncu sürpriz konuk oluyor!
Sezon finali yapmaya hazırlanan, son dönemlerde yeni sezondaki ayrılıklarla gündeme gelen ekranların bol reytingli Yasak Elma dizisinin son bölümüne sürpriz bir isim konuk oluyor! Son olarak Yahşi Cazibe'den tanıdığımız İnci Pars Özgürgün, sezon finali sahnesinde Ender''in arkadaşı Seda karakterine hayat verecek!
Son dönemlerde yeni sezondaki ayrılıklarla gündeme gelen, sezon finali yapmaya hazırlanan ekranların bol reytingli Yasak Elma dizisinin son bölümüne sürpriz isim konuk oluyor! Son olarak Yahşi Cazibe'den tanıdığımız İnci Pars Özgürgün, sezon finali sahnesinde Ender''in arkadaşı Seda karakterine hayat verecek!
Yeni sezonda seyircisiyle buluşacak..
Televizyon dünyasının en sevilen dizilerin başında gelen Yasak Elma 6. sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam edecek. Son bölüm kafaları karıştıran bir sahneyle bitecekken şimdiden neler yaşanacağı merak konusu oldu..
Yıldız kıskançlık krizi sonrası kendisini Ender ve Çağatay’la aynı arabada bulur. Doğan’ın Çağatay’ı yok etme planı işler ancak arabada bu kez Ender’in yanı sıra Yıldız da vardır. Frenleri tutmayan araç uçurumdan aşağıya yuvarlanır. Peki bu 3 kişiden kim ya da kimler hayatta kalacak?
Kulislerden gelen bilgiye göre..
İşte bu sorunun yanıtı önümüzdeki sezon yanıt bulacak. Kulislerdeki bilgi Çağatay’ın ve Ender’in öleceği yönündeydi.