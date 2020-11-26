Sezin Erbil Mehmet Ali Erbil'in son halini paylaştı ünlüler bakın ne yorum yaptı
Kaçış sendromu rahatsızlığı yaşayan Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Sezin Erbil paylaşım yaptı. Ünlü şovmenin epey iyi gözükmesi hayranlarını sevindirdi.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, herkes tarafından merak edilir oldu. Koronavirüs salgını ve tedavi süreci sebebiyle evden çıkamayan Erbil'in son halini ve sağlık durumunu kızı paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Kilyos'taki özel bir çiftlikte kafa dinlerken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya sızan ünlü şovmenin bu kez kızı Sezin Erbil tarafından paylaşıldı.
Sezin Erbil, fotoğrafın altına ise şu yorumu düştü:
''Ve işte herşeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali''
Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken birçok ünlü isim de yorum yağmuruna tuttu.