Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye 86 milyon dolar kaçırmış! Kara para aklama davası
SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki 'mal varlığı değerini aklama' soruşturması tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Korkmaz'ın ABD’ye 86 milyon dolar kaçırdığı belirtilen iddianamede Korkmaz'ın para trafiği anlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürüttüğü kara para soruşturması sonuncu hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.
İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD’deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.
SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.
Gerçek faydalanan kişi
Yapılan para transferi işlerine de iddianamede yer verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede şu ifadeler yer aldı: