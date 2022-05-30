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Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, "evlilik" sorularına yanıt verdi.

Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Alina Boz, önceki akşam Şişli'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. 

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Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Boz, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Uzun zamandır denk gelemiyorduk. Sevindim sizleri gördüğüme..." dedi.

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Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Basın mensuplarının, "Bu süreçte neler yaptınız?" sorusuna yanıt veren Alina Boz, "Eğitim hayatıma önem verdim." dedi.

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Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Boz "İyi geldi dinlemek... 13 yaşımdan beri ilk defa bu kadar uzun dinlendim." ifadelerini kullandı.

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