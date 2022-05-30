Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...
'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, "evlilik" sorularına yanıt verdi.
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Alina Boz, önceki akşam Şişli'deki bir mekanda objektiflere yansıdı.
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Boz, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Uzun zamandır denk gelemiyorduk. Sevindim sizleri gördüğüme..." dedi.
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Basın mensuplarının, "Bu süreçte neler yaptınız?" sorusuna yanıt veren Alina Boz, "Eğitim hayatıma önem verdim." dedi.
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Boz "İyi geldi dinlemek... 13 yaşımdan beri ilk defa bu kadar uzun dinlendim." ifadelerini kullandı.
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