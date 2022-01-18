Sezen Aksu 'cahil Adem ile Havva' şarkısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek! Twitter kaynıyor!

Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki 'Cahil Adem ile Havva' sözünün ardından sosyal medya ikiye bölündü, Twitter'da Trend Topic (TT) olan Sezen Aksu'ya hem eleştiri hem de destek yağıyor. Diyanet'in yanı sıra pek çok siyasinin hakkında açıklama yaptığı 'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu'ya gelen tepkilere yönelik, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek paylaşımı geldi.