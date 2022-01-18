Sezen Aksu 'cahil Adem ile Havva' şarkısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek! Twitter kaynıyor!
Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva' şarkı sözlerine gelen tepkiler Twitter'ı salladı TT olan Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi!
Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki 'Cahil Adem ile Havva' sözünün ardından sosyal medya ikiye bölündü, Twitter'da Trend Topic (TT) olan Sezen Aksu'ya hem eleştiri hem de destek yağıyor. Diyanet'in yanı sıra pek çok siyasinin hakkında açıklama yaptığı 'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu'ya gelen tepkilere yönelik, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek paylaşımı geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva' şarkı sözüyle 'Peygamber'e hakaret ettiği' yönünde gelen tepkilere Twitter hesabından tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek: Sanatçıdır konuşacak!
İmamoğlu, sözkonusu paylaşımında, "Sanatçıdır konuşacak" diyerek, "Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, paylaşımında Sezen Aksu ile birlikte Tarkan ve Mustafa Sandal'ı da etiketledi.