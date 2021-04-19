Şeyma Subaşı'ya Mısırlı milyarder sevgiliden olay jest! Özel jet bulamayınca...
Şeyma Subaşı'nın evleneceğini söylediği Mohammed Alsalouissi, sevgilisi ve kızı için özel jet bulamayınca bomba bir jest yaptı.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 'Hayalim' dediği Bali'ye evleneceğini söylediği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsalouissi ve kızı Melisa ile beraber gitti. Bali'den pozlarını da her zaman yaptığı gibi sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı.
Dünyaca ünlü turizm merkezinde tatilin keyfini çıkaran Subaşı, Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Bikinili pozları sosyal medyanın gündemindeyken Subaşı, sevgilisinin büyük jestini açık etti.
Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi özel jet bulamayınca bomba bir jeste imzasını attı.
Şeyma Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi.