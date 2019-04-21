Şeyma Subaşı'nın üstsüz yatak pozundan sonra banyoda cesur fotoğrafı pes dedirtti

Geçtiğimiz gün Hüseyin Sözlü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçen Subaşı, "Bu paylaşımın kadına karşı şiddet içerdiğini ve hakaret suçu teşkil ettiğini belirterek yasal yollara başvuracaklarını'' söylemişti. Takipçileri tarafından adeta koruma altına alınan Subaşı'nın son paylaşımı ise bazı kesimler tarafından oldukça tepki çekti.