Şeyma Subaşı'nın üstsüz yatak pozundan sonra banyoda cesur fotoğrafı pes dedirtti
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı yatak pozunun ardından oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı, hız kesmeden banyodan bir cesur fotoğrafını daha sosyal medya hesabından yayınladı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra kızının sorumluluğunu üstlenemeyeceği için Melisa'nın velayetini babasına veren Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla yürek hoplatmaya devam ediyor. Son olarak gittiği Miami'de cesur pozlarını takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, önceki gün banyoda bir fotoğrafını daha paylaştı.
Geçtiğimiz gün Hüseyin Sözlü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçen Subaşı, "Bu paylaşımın kadına karşı şiddet içerdiğini ve hakaret suçu teşkil ettiğini belirterek yasal yollara başvuracaklarını'' söylemişti. Takipçileri tarafından adeta koruma altına alınan Subaşı'nın son paylaşımı ise bazı kesimler tarafından oldukça tepki çekti.
Elbisesini kasten mi sıyırdı?
Banyoda aynanın önünde çekindiği bu pozu paylaşan Subaşı, mini elbisesiyle yürek hoplatırken, tepkilerin büyük çoğunluğu ise bacak dekoltesini kasten verdiğini düşünenlerden geldi. Bir bacağını lavaboya doğru koyan Subaşı'nın, sırf fotoğraf çekinmek için elbisesini yukarı sıyırdığı iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Şeyma Subaşı kaldığı lüks suit odadan olay yaratacak yatak pozunu paylaşmış ve günlerce konuşulmuştu.