Şeyma Subaşı'nın takipçileri o detaya eleştiri yağdırdı mayolu pozları olay oldu
Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından İtalyan sevgilisi ile gününü gün eden Şeyma Subaşı, İstanbul'un soğuğundan Tayland'a kaçtı, mayolu pozları eleştiri yağmuruna tutuldu.
Son olarak kendi YouTube kanalında boşandığı Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile Tayland Phuket'te tatil yapıyor. İstanbul'un soğuğundan kaçarak denizin ve güneşin keyfini çıkaran Subaşı, mayolu pozlarını da Instagram hesabından paylaşmadan duramadı.
Sevgilisiyle Phuket Adası'nda tatil yapan Subaşı'nın mayolu pozlarını gören takipçileri ise hem isyan etti hem de Şeyma için korktuklarını dile getirdi.
Takipçilerini isyan ettiren Subaşı, mayolu pozlarının altında kadınlar için yazdığı şu notu düştü:
"Tam olarak olmak istediğiniz kişi olun. Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol. Kendisiyle gurur duyan ve kendisiyle gurur duyan kadın ol. Güçlü ve savunmasız, vahşi ve özgür olan kadın olun."
Subaşı'nın mayolu pozlarındaki aşırı zayıf hali, takipçilerinin gözünden kaçmayınca sosyal medya kullanıcıları, "Çok kurudun" ve "Aşırı zayıfladın" gibi yorumlar yaptı.